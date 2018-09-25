На керченской трассе пробки из-за аварии: перевернулся грузовик

На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись грузовик и внедорожник. Один автомобиль вылетел в кювет.

ДТП произошло вблизи села Грушевка. Грузовой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок в кювет.

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Внедорожник развернуло поперек дороги. Со стороны Симферополя образовалась большая пробка.

О пострадавших не сообщается.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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