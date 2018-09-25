На керченской трассе пробки из-за аварии: перевернулся грузовик

На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись грузовик и внедорожник. Один автомобиль вылетел в кювет.
ДТП произошло вблизи села Грушевка. Грузовой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок в кювет.
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Внедорожник развернуло поперек дороги. Со стороны Симферополя образовалась большая пробка.
О пострадавших не сообщается.
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