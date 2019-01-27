На керченской трассе снова столкнулись грузовики (ФОТО)

На керченской трассе снова столкнулись грузовики (ФОТО)

Последнее воскресенье января не прошло без ДТП. На этот раз снова столкнулись грузовики.

На керченской трассе перед селом Горностаевка Ленинского района произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщают очевидцы ДТП.

По их словам, длинномеру с бетоном не уступил дорогу КамАЗ, в результате чего произошло столкновение.

Подробности аварии неизвестны. За новостями следите на КерчьИНФО.

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Уважаемые водители, будьте осторожны на дорогах!

На керченской трассе снова столкнулись грузовики

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