На керченской трассе снова столкнулись грузовики (ФОТО)

Последнее воскресенье января не прошло без ДТП. На этот раз снова столкнулись грузовики.
На керченской трассе перед селом Горностаевка Ленинского района произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщают очевидцы ДТП.
По их словам, длинномеру с бетоном не уступил дорогу КамАЗ, в результате чего произошло столкновение.
Подробности аварии неизвестны. За новостями следите на КерчьИНФО.
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