На керченской трассе столкнулись два ВАЗа (ВИДЕО)

Сегодня утром на трассе Симферополь-Керчь произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

ДТП произошло недалеко от села Русаковка Белогорского района. По неизвестной пока причине произошло лобовое столкновение двух ВАЗов. От удара машины разлетелись по проезжей части. Оба транспортных средства сильно деформированы.

По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Читайте: Огонь на горящих танкерах в Черном море стихает

Официальной информации пока нет. Подробности неизвестны.

На керченской трассе столкнулись два ВАЗа

Фото и видео: Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД