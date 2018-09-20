На керченской трассе столкнулись две фуры: есть пострадавшие

Вчера вечером на керченской трассе столкнулись две фуры. Есть пострадавшие.

19 сентября в 16:35, сотрудникам МЧС России поступило сообщение о том, что на трассе «Симферополь-Керчь» перед поворотом на город Судак произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей — «Mercedes Atego» и «Газель». Есть пострадавшие.

К месту происшествия были направлены работники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

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По прибытии на место ЧП стало известно, что в результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля «Газель» за пределы проезжей части дорожного полотна. Дежурным караулом были проведены работы по деблокации пострадавшего водителя автомобиля «Газель» и смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части.

26-летний ростовчанин был доставлен в Судакскую городскую больницу для дальнейшей госпитализации.

Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Крым

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