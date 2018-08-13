На керченской трассе столкнулись самосвал и кроссовер

На трассе Керчь-Симферополь опять произошла авария. Участниками ДТП стали грузовой автомобиль и легковушка. Об этом сообщают Риа Новости Крым.
ДТП случилось ночью в районе 9-го км трассы – «лоб в лоб» столкнулись легковой автомобиль «Volvo sx90» и самосвал «MAN».
Читайте: ДТП на Керченской трассе: легковушка влетела под грузовик
На место аварии оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
К счастью, участники ДТП обошлись без серьёзных травм. Им была оказана медицинская помощь, но в госпитализации никто не нуждался.