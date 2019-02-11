На керченской трассе столкнулись три фуры: есть пострадавшие

Накануне в Ленинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, два из которых загорелись. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.

Авария произошла на трассе «Таврида» между селами Ленинское и Фонтан. Информация о происшествии поступила спасателям в 22:08. На место выезжали пожарные, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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«Произошло столкновение трех грузовых автомобилей марки «Mersedes», в результате чего в двух автомобилях произошло возгорание. Пострадали два человека», — рассказали в ведомстве.

По информации очевидцев, «Таврида» некоторое время после происшествия была перекрыта. Объезд осуществлялся через Фонтан по старой дороге.

Кроме того, накануне авария с участием несовершеннолетнего произошла на керченской трассе. На участке дороги Керчь — Феодосия столкнулись «Volkswagen» и «ВАЗ-2112». Пострадали два человека, один из которых – ребенок.

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