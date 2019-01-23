На Керченской трассе задержан автомобиль с черной икрой

Сотрудники Погранслужбы на трассе Керчь-Симферополь задержали автомобиль, перевозивший черную икру. Об инциденте сообщает пресс служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Раннее, в декабре 2018 года, была получена информация о возможном незаконном обороте черной икры. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии со службой ГИБДД, был остановлен для досмотра автомобиль в районе села Фонтан, на автодороге Керчь-Симферополь.

Владельцем автомобиля оказался 52-летний житель Феодосии, у которого из машины было изъято 4 килограмма черной икры.

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«В результате произведенного осмотра в одной из сумок, находящихся в салоне автомобиля, было обнаружено несколько стеклянных банок, предположительно с икрой осетровых пород, без надлежащих документов. Общий вес найденного – около четырех килограммов», — говорится в сообщении пресс-центра Погранслужбы.

Владелец автомобиля задержан, автомобиль – изъят, а банки с содержимым направлены на экспертизу для подтверждения принадлежности образцов к осетровым породам.

По факту изъятия Погрануправлением РК возбуждено уголовное дело.