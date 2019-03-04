На керченской улице бьет фонтан из канализации (ФОТО)

На улице Льва Толстого «жизнь бьет ключом» — прямо посредине проезжей части из люка течет канализация. Фотографии «смердящей реки» в редакцию КерчьИНФО прислала одна из постоянных читательниц.

На фото видно, как маленький ручеек из канализационного люка постепенно превратился в потоки, и залил проезжую часть.

Читайте: Когда в Керчи будут ездить троллейбусы?

Переход по дороге на улице Льва Толстого итак осложнен из-за постоянно стоящих вдоль тротуара больших грузовиков. А теперь перейти улицу стало еще сложней: с одной стороны транспорт, с другой – канализационные реки.

На керченской улице бьет фонтан из канализации (ФОТО)