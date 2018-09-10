На керченском автовокзале отремонтируют систему отопления

Предприятие «Крымавтотранс» подвело итоги работы автостанций Крыма в августе и наметило планы на подготовку к осенне-зимнему сезону.

Директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтотранс» Игорь КОРОБЧУК провёл рабочее совещание с начальниками территориальных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе совещания начальники автостанций отчитались за период работы в августе текущего года. Также на совещании определены меры по улучшению уровня обслуживания населения работниками предприятия, исключения подбора неустановленных местах и отклонения от установленного маршрута движения автобусов водителями перевозчиков.

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«Для эффективности работы на начальников автостанций возложена персональная ответственность за допущение выезда с территории автостанций автобусов с безбилетными пассажирами и неоплаченным багажом» — добавил КОРОБЧУК.

На повестке совещания участниками обсуждался вопрос и по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Директором «Крымавтотранс» дано поручение, заключить договор по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления автовокзала «Керчь».

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