На керченском автовокзале восстановилась функция бронирования билетов

На протяжении нескольких дней на ГУП РК «Крымавтотранс» проводились технические работы, связанные с переходом предприятия на собственную автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками.

На данный момент работы окончены и оказание всего комплекса услуг полностью восстановлено. Так, с сегодняшнего дня возобновилась возможность бронирования и предварительной продажи билетов.

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Новое программное обеспечение усовершенствует систему транспортной доступности для населения Республики Крым и других субъектов Российской Федерации и откроет новые возможности для пассажиров.

«Одна из таких возможностей — это интеграция ресурса с другими транспортными инфраструктурами страны, которая позволит продажу билетов на рейсы по всем направлениям не только полуострова и за его пределы, но и на рейсы, которые следуют из других регионов Федерации», — рассказывает директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь КОРОБЧУК.

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