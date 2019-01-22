На Керченском предприятии общества слепых запустили новую линию производства

Сегодня на керченском предприятии Всероссийского общества слепых «Юг Интер-Пак» в торжественной обстановке была введена в эксплуатацию новая производственная линия. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

Для нового оборудования, приобретенного в Китае, на предприятии специально был построен производственный цех площадью более 1000 квадратных метров. Основным направлением деятельности «Юг Интер-Пак» является изготовление крышек для консервирования, кроненпробки, замка скоросшивателя, картонной папки для документов.

Новая линия осуществляет поперечную резки рулонной жести, которая используется для производства консервных банок, кроненпробок, крышек и другой технической и пищевой упаковки.

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Проведенная модернизация производственных мощностей позволяет полностью замкнуть цикл по переработке жести, включая порезку из рулонов, лакировку, последующее литографирование. Это позволит значительно снизить себестоимость изготовления продукции.

По словам генерального директора «Юг Интер-Пак» Владимира ЛЮТИКОВА во время переходного периода предприятие переживало тяжелые времена, но сумело удержаться на плаву, и в настоящий момент является одним из передовых в системе Всероссийского общества слепых.

Запуск новой линии позволит выпускать до 800 000 лакированных листов жести в месяц и поставлять их на крупные промышленные предприятия, занятые производством укупорочной продукции.

Как отмечает Сергей БОРОЗДИН, важным плюсом реализации данного инвестиционного проекта является сохранение рабочих мест для инвалидов и увеличение уровня их заработной платы.