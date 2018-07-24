На Керченском шоссе «Любэ» снимает клип, а люди стоят в пробке

Постоянные читатели КерчьИНФО написали нам, что на трассе Керчь-Феодосия группа «Любэ» снимает свой новый клип, что вызвало большие пробки. Люди возмущены тем, что они уже долгое время стоят на одном месте.

«Почему это не объясняют крымчанам и гостям, которые страдают от этого?», — пишет нам наш читатель.

Читать: Под Керчью сняли клип группы «Любэ» про Крымский мост (ВИДЕО)

КерчьИНФО напоминает, что группа «Любэ» снимала часть своего нового клипа на Крымском мосту и под Керчью, что также вызвало пробки.

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