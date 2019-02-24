На керченском заводе модернизируют лаборатории

Завод «Залив» приобрел новый прибор.

На керченском заводе существует ряд испытательных лабораторий, которые контролируют и проверяют качество продукции на всех стадиях технологического цикла. Гарантией признания результатов их измерений на уровне государственных и частных организаций является аттестат аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках подготовки к аккредитации на заводе «Залив» проводится техническое перевооружение лаборатории. На заводе приобрели и внедрили в эксплуатацию новый прибор – анализатор углерода и серы. Он даст новые возможности для исследований.

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По словам пресс-службы, удобства в работе этого прибора очевидны. Это позволяет здорово сэкономить время: экспресс-анализ теперь выполняется за 180 секунд, что вдвое быстрее, чем раньше. Кроме того, исследования проводятся без применения химических реактивов, а сам прибор имеет высокую точность результатов.

Также стоит отметить, что новое оборудование оснащено специальной программой, позволяющей не только проводить измерения, но и осуществлять диагностику технического состояния системы, градуировку анализатора с помощью стандартных образцов, контролировать процесс измерений, сохранять результаты и архивировать их.