На керченском ж/д вокзале нарушили права ветерана

Керченской транспортной прокуратурой рассмотрено обращение 69-летнего жителя Крыма о неправомерных действиях работников железнодорожного вокзала Керчь. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Установлено, что в мае 2018 года заявитель планировал поездку на электропоезде из Керчи в Джанкой. Имея удостоверение участника боевых действий и право бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения, он предъявил документы в кассу железнодорожного вокзала Керчь, но в предоставлении бесплатного проезда ему было отказано.
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В связи с тем, что заявителю, являющемуся участником боевых действий и имевшему право на льготы, неправомерно отказано в приобретении льготного проездного документа для проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым, Керченским транспортным прокурором в адрес руководителя Центра организации работы железнодорожных вокзалов внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства работников транспортной прокуратуры социальные права участника боевых действий восстановлены.