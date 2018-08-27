На керченской трассе столкнулись два автомобиля и мотоцикл

В новом ДТП на трассе Керчь-Симферополь столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Пострадали два человека. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

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Происшествие произошло в районе села Фронтовое Ленинского района. Столкновение было с участием автомобилей Skoda Oktavia, Toyota XY Vintage и мотоцикла Harley-Davidson.

На место происшествия оперативно выехали службы экстренного реагирования, которые по прибытию установили, что пострадали два человека.

Причины аварии выясняют правоохранители.

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