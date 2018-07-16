На Крым идут грозовые ливни и шквальный ветер

Завтра в Крыму прогнозируется ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, 18-23 м/с», — уточнили в ведомстве.
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В МЧС призывают жителей и гостей Крыма во время непогоды соблюдать правила безопасности: закрыть окна и балконы, закрепить на подворьях слабоукрепленные конструкции, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.
лучшебы эти ливни были мае!