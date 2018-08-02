На Крым надвигается шторм с сильными ливнями

В Крыму опять объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по республике Крым.

« В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 2 августа, в Крыму ожидается местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17-22 м/c», — говорится в сообщении.

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В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.

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