На Крымские дороги нужно еще 150 миллиардов

По мнению властей полуострова, этой суммы хватит, чтобы привести в порядок чуть больше 80% региональных трасс и всего половину дорог муниципального значения.

По информации РБК, данная сумма заложена в Концепцию развития дорог Крыма до 2024 года. Проект Концепции в данный момент находится в разработке.

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Планы у крымских властей грандиозные: выделить на дороги 25 миллиардов рублей из регионального бюджета, а остальные 125 получить из государственной казны. При этом чиновники допускают, что федеральный бюджет «не резиновый», и в случае отказа они собираются ограничиться 25 миллиардами, отремонтировав лишь 18% от задуманного.

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