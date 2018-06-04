На Крымской таможне изъяли монеты царской чеканки

Более 300 монет и двух десятков наконечников для стрел, которые могут представлять историческую и культурную ценность изъяли сотрудники Крымской таможни и пограничники.

1 июня при въезде в Крым у гражданина были изъяты старинные монеты и наконечники. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

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«В ходе таможенного контроля у гражданина, следующего в Российскую Федерацию из соседнего государства через пункт пропуска Джанкой, таможенники выявили 327 монет царской чеканки (1800 годов-нач.1900 годов) и советского периода (1920 годов), а также 21 металлический наконечник для стрел. Указанные предметы находились в карманах одежды гражданина, а также среди его личных вещей в сопровождаемом багаже. При пересечении таможенной границы мужчина пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Разрешительные документы на ценности, отсутствовали», — говорится в сообщении.

Изъятые предметы отправлены на экспертизу для определения исторической и культурной ценности.

Фото: Крымская таможня

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