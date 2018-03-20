На крымской трассе автомобиль с четырьмя подростками вылетел с дороги

Вчера на трассе Алушта-Судак автомобиль с четырьмя подростками вылетел с дороги. Один пассажир доставлен в больницу.

Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

На 20 км автодороги Алушта – Судак, на повороте на поселок Лесной водитель ВАЗа «2104» не справился с управлением, съехал с трассы столкнулся с земляной насыпью.

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Пострадавшие: два молодых человека 19 и 20 лет, а также 18-летний подросток от госпитализации отказались.17-летнюю пассажирку с травмами различной тяжести доставили в в Алуштинскую городскую больницу для дальнейшей госпитализации.

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