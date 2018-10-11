На крымской трассе во время движения загорелся автомобиль

На днях в Крыму произошло ДТП — загорелся дорогой автомобиль.

Во вторник ночью на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в Белогорском районе на 30 км автодороги Симферополь-Феодосия в районе посёлка городского типа Зуя произошло загорание автомобиля «BMW X5» в движении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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На место вызова немедленно выехала 1 отделение отдельного поста 8 пожарно-спасательной части и экипаж ГИБДД. Пожар был ликвидирован до приезда подразделения МЧС России. Пострадавших нет. Огнем повреждён моторный отсек на площади в 1 квадратный метр.

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