На крымской трассе загорелся пассажирский автобус

Возгорание рейсового автобуса Евпатория – Ялта произошло на 705 километре трассы Симферополь-Ялта. Пассажирский автобус загорелся сегодня в 10-35 утра. Причина пожара – возгорание двигателя внутри салона автобуса.

«Пострадавших нет. Пассажиры автобуса были направлены на попутном транспорте в г. Ялта», – сообщает управление МЧС России в Крыму.

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К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе 1 отделение 14 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной Противопожарной службы.

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