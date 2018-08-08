На Крымском мосту ограничено движение: что случилось?

В связи с ДТП на автодороге по Крымскому мосту введено временное ограничение движения в направлении Керчи: движение по одной из двух полос (правой) приостановлено, вторая полоса (левая) свободна для общего потока транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Около 11:00 на участке км 152 федеральной трассы А-290 (Крымский мост) водитель легкового автомобиля допустил столкновение с дорожной машиной (АКДМ), осуществляющей помывку барьерного ограждения. Оба автомобиля получили механические повреждения, пострадал пассажир легкового автомобиля (с места ДТП увезен бригадой скорой помощи). На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД и дорожные службы.

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В момент ДТП на данном участке действовало ограничение движения 70 км/час в связи с дорожными работами (помывка барьерного ограждения).

Причины происшествия устанавливаются.

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