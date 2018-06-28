На Крымском мосту перекрыто движение: что случилось?

На автомобильной части Крымского моста образовалась пробка в обе стороны. Об этом сообщают в социальных сетях люди, которые попали в пробку.
Сотрудники ГИБДД сегодня вечером перекрыли движение по Крымскому мосту в обе стороны.
Журналисты КерчьИНФО выясняли причину происходящего от пресс-службы ФКУ УПРДОР «Тамань». Дело в том, что на всей протяженности Крымского моста и автоподходах проводятся учения для проверки оперативности реакции эксплуатационных и экстренных служб.
На данный момент движение по Крымскому мосту уже возобновлено. Машины проезжают по мосту без каких-либо ограничений.
Почему перекрыто движение по Крымскому мосту: фото