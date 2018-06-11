На Крымском мосту произошла тройная авария

Сегодня утром в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи масштабной аварии на Крымском мосту. ДТП произошло вчера вечером.
Участники происшествия — три легковых автомобиля. Сообщается также, что в результате аварии пострадала девушка-водитель одного из автомобилей.
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Данная авария — не первое ДТП, произошедшее на Крымском мосту. Сайт КерчьИНФО уже сообщал о случившейся первой аварии на транспортном переходе через Керченский пролив.
Фото: соцсети
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