На Крымском мосту проходят съемки видеоклипа группы «Любэ»

Группа «Любэ» записала новую песню, посвященную Крымскому мосту. Ее авторы – композитор и продюсер Игорь МАТВИЕНКО, поэт Александр ШАГАНОВ.

Премьера состоится в текущем году. В настоящее время идет работа над созданием видеоклипа. Солист «Любэ», народный артист России Николай РАСТОРГУЕВ и музыканты – клавишник и баянист Виталий ЛОКТЕВ, барабанщик Александр ЕРОХИН и бэк-вокалист Алексей КАНТУР принимают участие в съемках. Они проходят на берегах и в акватории Керченского пролива и завершатся 18 июля. Об этом сообщает Инфоцентр «Крымский мост».

Один из эпизодов снимается непосредственно на действующей автодорожной части Крымского моста, которая была открыта для движения 16 мая и за два месяца приняла более миллиона транспортных средств. Съемочная группа работает на ключевом и наиболее красивом участке автодороги – фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки.

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В связи с проведением съемок клипа группы «Любэ» днём в среду, 18 июля, движение по Крымскому мосту в определённые интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более 3 минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым. Это не окажет существенного влияния на дорожную обстановку. Информация о текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будет традиционно выводиться на табло переменной информации вдоль Крымского моста.

«В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне», — рассказал Николай РАСТОРГУЕВ.

Крымский мост вдохновляет российских и иностранных поэтов и музыкантов. Ему уже посвятили более 2,5 тысяч песен и стихов. В числе их авторов и люди, чья деятельность не связана с поэтическим творчеством. Песни про Крымский мост прозвучали на крупнейших музыкальных площадках страны в исполнении Ольги КОРМУХИНОЙ, Олега ГАЗМАНОВА, Дениса МАЙДАНОВА, Дмитрия ХАРАТЬЯНА, Александра СКЛЯРА.

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