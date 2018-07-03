На Крымском мосту работают студенты-практиканты

На стройке Крымского моста началась третья вахта студенческих отрядов.

Студенты из профильных вузов страны третий раз приехали на практику на стройплощадку Крымского моста. 40 учащихся Российского университета транспорта (МИИТ) и Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I приступили к работе в Керченском проливе. Они распределены по участкам, на которых строится железная дорога. Она сдается по графику – в 2019 году.

«Это моя третья практика на стройке Крымского моста. Прошлым летом мы работали на автодорожной части. Сегодня утром, когда ехали на свой участок, увидели готовую автодорогу с машинами. Мы кричали от восторга. Ощущения – невероятные. В этой дороге через пролив есть капля нашего труда. Теперь пробуем свои силы на железнодорожной части моста», — рассказал студент Российского университета транспорта Николай Волков.

За два летних месяца бойцы стройотрядов познакомятся с основными технологиями в мостостроении и примут участие в 20 направлениях строительно-монтажных и вспомогательных работ. В программе – 6-дневная трудовая неделя, семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому и Крымскому полуостровам.

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«На этой большой стройке очень много разных работ. Что-то мы пробуем делать сами, например, сортируем и складируем материалы, вяжем арматуру, выполняем уборку площадок. За более сложными работами, которые требуют определённого мастерства и допуска, пока наблюдаем со стороны, изучаем. Я считаю, нужно начинать с малого и только так можно добиться профессиональных успехов», — рассказал студент Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Александр Серпов.

Для участников студенческой вахты предусмотрено проживание в городке строителей «Тамань» и трехразовое питание. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составит от 150 рублей в час, что соответствует среднему уровню материального вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах.

«Студенческая практика очень важна. Я сам в 80-е годы начинал свой трудовой путь в стройотрядах, ездил в разные города на разные мосты. Будущий строитель должен почувствовать стройку, послушать старших, — рассказал мастер на участке строительства Крымского моста Василий Троценко. – К нам на практику приезжают хорошие ребята. Видно, как они горят мостами, как впитывают новые знания. Это, конечно, очень радует. Хорошая смена подрастает».

Летняя студенческая практика на строительстве Крымского моста и подходах к нему проводится с 2016 года. В ней уже приняли участие более 180 учащихся университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска. Каждый студент выполнил комплекс индивидуальных заданий. Лучшие бойцы стройотрядов получили рекомендации для будущих работодателей.

Текст и фото: Инфоцентр «Крымский мост»

Студенты-транспортники России помогут строить Крымский мост

Крымский мост. На работе — студенты-практиканты

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