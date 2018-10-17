На Крымском мосту увеличили охрану из-за теракта в Керчи

В результате ЧП в политехническом колледже в Керчи, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 70 пострадали.

«Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, приведены на учащённый режим патрулирования», — сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Читайте: В Керчи вводят ограничения движения транспорта в связи с терактом

Напомним, что сегодня около 12 часов дня в Керчи молодые люди расстреляли Керченский политехнический колледж.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.