На Крымском мосту увеличили охрану из-за теракта в Керчи

В результате ЧП в политехническом колледже в Керчи, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 70 пострадали.
«Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, приведены на учащённый режим патрулирования», — сообщает инфоцентр «Крымский мост».
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Напомним, что сегодня около 12 часов дня в Керчи молодые люди расстреляли Керченский политехнический колледж.