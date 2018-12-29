На Кубани завершили строительство развязки трассы Новороссийск-Керчь (ФОТО)

Новая развязка на Кубани улучшит транспортную доступность Крыма и Анапы.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» завершило строительство важного автодорожного объекта — транспортной развязки в разных уровнях в районе села Джигинка на 73-м км трассы А-290 Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае. Работы на объекте велись в течение двух лет.

«Ввод объекта улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма, сделав путь на курорты и обратно по трассам Краснодарского края более быстрым и безопасным. Благодаря строительству развязки вероятность заторов на этом участке А-290 значительно снижена. Позитивный эффект от нового транспортного узла жители и гости Кубани и Крыма смогут почувствовать уже во время новогодних праздников и рождественских каникул», — отметил начальник управления федеральных дорог «Черноморье» Владимир КУЖЕЛЬ.

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Двухуровневая транспортная развязка позволит разделить местный и транзитный транспортные потоки в Анапу и в Крым. Она упрощает въезд в город-курорт, обеспечивая значительный рост пропускной способности трассы на этом участке с 22 до 54 000 автомобилей в сутки. По оценкам специалистов, это приведет к снижению издержек в сфере грузопассажирских перевозок, благоприятно отразится на развитии сельского хозяйства и экологической обстановке курортной территории Анапского муниципального образования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на путепроводах, съездах и подходах к транспортному узлу федеральные дорожники установили более 6 км линий электроосвещения, металлическое осевое и барьерное ограждение общей протяженностью свыше 15 км.

Следующим этапом развития федеральной трассы А-290 станет реконструкция 27-километрового участка между развязками на 73-м и 100-м км с приведением его к нормативу I-Б технической категории: проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, начало строительно-монтажных работ намечено на 2019 год. Таким образом уже к концу 2021 года Анапу и Севастополь будет связывать четырехполосная автодорога.

На Кубани завершили строительство развязки трассы Новороссийск-Керчь

Фото: Федеральное дорожное агентство «Росавтодор»