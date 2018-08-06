На Митридате начались новые раскопки

Начало августа стало для горы Митридат богатым на события. Одна из главных достопримечательностей Керчи наконец удостоилась ремонта дороги, а более глубокие ее слои вновь заинтересовали археологов.

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Руководитель археологов Владимир ТОЛСТИКОВ в прошлом году уже делился с нами интереснейшей информацией о своих находках, так что на этот раз мы опять с нетерпением ждем, какие новые тайны приоткроют нам ученые.

Экспедиция завершится 6 сентября, а пока на протяжении целого месяца археологи будут изучать наследие древнего Боспора и пытаться узнать как можно больше о великой истории Керчи.

Раскопки на горе Митридат. Фото

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