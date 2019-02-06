На новые остановки в Керчи потратят почти 3 000 000 рублей

Закупку планируется провести в этом месяце.

Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН рассказал., что в феврале будут объявлена закупка и город приобретет еще несколько остановочных павильонов:

«На февраль мы запланировали несколько важных закупок, в том числе поставку и монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели выделено 2 727 000 руб. Также будет продолжена установка дорожных знаков».

Читайте: Керчане недовольны новыми остановками

Сергей Вадимович добавил, что будет заключен отдельный контракт с подрядчиком на ликвидацию несанкционированных свалок.