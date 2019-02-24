В 2019 году в Керчи отремонтируют 46 600 квадратных метров дорог

Помимо оптимизации транспортного сектора, изменения планируются и в дорожной сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.
В 2019 году будет отремонтировано 46 600 квадратных метров керченских дорог. Также дорожники выполнят восстановление
профиля гравийных дорог около 580 км прохода и проведут установку и замену барьерного и турникетного ограждения, дорожных знаков и автопавильонов.
Кроме того, будут выполнены работы по ямочному ремонту, нанесению разметки и обозначению пешеходных переходов на основных улицах города.
Эти работы будут завершены до 1 мая.
Читайте: Проблемы общественного транспорта и дорог в Керчи
Ранее, в рамках выездного совещания Главы Республики Крым Сергея АКСЕНОВА, было обещано, что в течение двух недель будет разработан план по решению проблемы пассажирских перевозок в Керчи. Сейчас усилен контроль над перевозчиками, ведется проверка соблюдения расписаний, а также проверка следования автобусов по указанному маршруту по проданным билетам.