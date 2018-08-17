На первом международном фестивале-форуме древних городов примет участие керченская делегация

Керченская делегация отправится на первый международный форум древних городов, который будет проходить в городе Рязань. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал заместитель главы Администрации города Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

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«Форум объединит города мира возрастом старше 500 лет. Основными целями форума являются развитие межнационального и межкультурного взаимодействия, укрепление межрегиональных и международных связей, развитие внутреннего и въездного туризма», — написал Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

На форум от нашего города отправился коллектив студенческого клуба КГМТУ. Ими будет представлен наш город, как самый древний из ныне существующих в России.

Культуру и традиции своих городов представят на форуме делегации 15 городов из 9 зарубежных стран, 7 городов из СНГ и 18 городов из 8 регионов России.

Фото: страница Facebook Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ

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