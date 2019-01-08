На площади детской школы искусств в Керчи прошёл рождественский концерт (ФОТО)

Вчера вся Россия отмечала чудесный праздник — Рождество Христово.

В Керчи рождественская программа была представлена на трёх площадках — на площади имени Ленина, площади перед КДК «Корабел» и площади детской школы искусств имени Р. Сердюка.

На площади детской школы искусств имени Р. Сердюка в чудесный праздник собралось множество людей. Все они пришли, чтобы увидеть праздничную программу «Светлый праздник Рождества».

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Рождественская программа включила в себя театрализованное представление, праздничный концерт и работу уличного комплекса «Рождественский вертеп».

Присутствующие были в восторге от выступления талантливых детей.

На площади детской школы искусств в Керчи прошёл рождественский концерт

Фото: Людмила Бахарева