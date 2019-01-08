Вчера вся Россия отмечала чудесный праздник — Рождество Христово.
В Керчи рождественская программа была представлена на трёх площадках — на площади имени Ленина, площади перед КДК «Корабел» и площади детской школы искусств имени Р. Сердюка.
На площади детской школы искусств имени Р. Сердюка в чудесный праздник собралось множество людей. Все они пришли, чтобы увидеть праздничную программу «Светлый праздник Рождества».
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Рождественская программа включила в себя театрализованное представление, праздничный концерт и работу уличного комплекса «Рождественский вертеп».
Присутствующие были в восторге от выступления талантливых детей.
На площади детской школы искусств в Керчи прошёл рождественский концерт
Фото: Людмила Бахарева