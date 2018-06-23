На полигонах Крыма проводятся учения Черноморского флота

На полигонах Крыма проводятся учения с подразделениями отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В полевых условиях с военнослужащими проходят занятия по огневой подготовке и вождению, а также другие мероприятия боевой подготовки с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

Военнослужащие в составе отделений, взводов и рот выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

Читайте: В Крыму и на Кубани пройдут авиационные учения

«С наводчиками бронетранспортёров организованы занятия по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемёта в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности», — сказано в сообщении.

Также в ходе маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.