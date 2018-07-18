На пожаре в Крыму погибла женщина

Жительница села Желябовка Нижнегорского района Крыма погибла при пожаре у себя в доме. Об этом сообщает издание РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС России.
Пожарные незамедлительно прибыли на место происшествия и начали тушить огонь. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
Возгорание удалось устранить в течении 15 минут, но, к сожалению, хозяйку дома спасти не удалось.
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