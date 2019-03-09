На празднике Масленицы в Керчи ограничат продажу алкоголя

В воскресенье, 10 марта, по распоряжению администрации города Керчи будет запрещена реализация алкогольной продукции.

Ограничение продажи алкогольной продукции будет осуществляться в соответствии с Постановлением администрации города Керчи Республики Крым «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Керчь».

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Продажа алкоголя будет запрещена за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания праздничных мероприятий.

Праздничные мероприятия, посвященные Проводам русской зимы, будут проходить 10 марта с 12.00 до 15.00 на площади Ленина.