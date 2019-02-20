В Ленинском районе оштрафовали главного бухгалтера

За неисполнение требований судебного пристава главный бухгалтер предприятия Ленинского района привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.

В отделе судебных приставов по Ленинскому району на принудительном исполнении находится производство о взыскании с работника предприятия алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. В адрес предприятия, в котором должник работал, было направлено два постановления об удержании средств из его доходов. Акты предприятием были получены.

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Установлено, что за январь-май 2018 года с доходов должника деньги удерживались, но не перечислялись взыскателю. Также при его увольнении копия исполнительного документа с отметкой о произведенных удержаниях с подписью бухгалтера в отдел судебных приставов не была направлена.

За допущенные нарушения в отношении главного бухгалтера предприятия составлен протокол об административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.