На «Приморской» развязке «Тавриды» начался монтаж пролетных балок путепровода

Генеральный подрядчик начал монтаж пролетных балок путепровода, входящего в состав первой транспортной развязки 2-го этапа трассы «Таврида» в районе Приморского. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей КАРПОВ.

«Помимо работ по строительству четырехпролетного путепровода на транспортной развязке в районе поселка Приморский также ведутся работы по установке опор искусственного освещения. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — рассказал Сергей КАРПОВ.

Проектом предусмотрено строительство трех транспортных развязок на 2-ом этапе трассы «Таврида».

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Первая развязка обеспечит возможность съезда с «Тавриды» для транспорта, направляющегося в Феодосию через поселки Приморский и Береговое. Вторая развязка строится на пересечении «Тавриды» с автодорогой «Феодосия – Джанкой – Красноперекопск – Армянск», и даст возможность съезда с «Тавриды» водителям, направляющимся во Владиславовку и Феодосию, без заезда в Береговое и Приморский. Третья развязка обеспечит съезд с «Тавриды» для жителей сел Льговское, Курское и Золотое поле, а также для водителей, направляющихся в Судак.

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