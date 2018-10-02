На раскопках в Керчи обнаружили статуэтку бога молчания

На раскопках древнего города Тиритака в южной части современной Керчи обнаружена статуэтка, изображающая бога Гарпократа.

Об уникальной находке сообщает пресс-служба Крымского Федерального Университета.

Изделие датируется первым веком до нашей эры, и представляет собой рельефную композицию, изображающую бога молчания с рогом изобилия, двумя сатирами и гусем.

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Как отмечают в пресс-службе КФУ, впервые за 200 лет археологических исследований Боспорского царства найдено костяное изделие такого прекрасного исполнения и в хорошей сохранности.

Среди других многочисленных находок, обнаруженных на раскопках Тиритаки, древние амфоры, терракоты, керамическая посуда, бронзовые монеты и многие другие уникальные предметы древности.

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