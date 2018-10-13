На развитие крымских автомобильных дорог могут потратить 144 миллиарда рублей

На развитие крымских автомобильных дорог могут потратить 144 миллиарда рублей

Правительством Крыма была утверждена Концепция развития сети автомобильных дорог республики на 2018-2024 годы, которая может обойтись в 144 миллиарда рублей. Об этом сообщает Крыминформ с ссылкой на Совмин Крыма.

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Концепция предполагает, что к 2024 году доля региональных автодорог полуострова протяжённостью 851 км, возрастёт с 22% до 80%. В свою очередь, долю автодорог межмуниципального значения планируют довести с 20% до 50% и долю местных автодорог к концу реализации программы с 18% до 30%.

«Реализация Концепции позволит увеличить долю протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и долю протяженности автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки», – говорится в документе.

Также предполагается, что некоторые части автодорог регионального и межмуниципального значения будут переведены в категорию федерального значения, а некоторая часть дорог местного значения перейдёт в категорию автодорог регионального и межмуниципального значения.

К 2021 году ожидают увеличение протяженности:

  • Федеральных дорог до 1256 км;
  • Региональных и межмуниципальных дорог до 6888 км;
  • Дорог местного значения до 6911 км.

Данные показатели указаны без учета прироста протяженности дорожной сети за счет строительства новых автодорог.

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Помимо всего, за время реализации данной концепции планируется отремонтировать 1 830 км автомобильных дорог и 10 813 кв. метров искусственных сооружений, провести капитальный ремонт на 2087 км автодорог и 86 710 кв. метров искусственных сооружений. Планируется реконструкция 196,6 км автодорог. Также планируются кадастровые и землеустроительные работы на 4 874,96 км и проектирование 2 489 км автомобильных дороги искусственных сооружений.

Властями на данный момент рассматриваются два сценария данной концепции: оптимистичный и консервативный. При первом сценарии объём инвестиций составит 144,158 млрд рублей, что позволит полностью достигнуть концепции, а при консервативном объём инвестиций составит лишь 27,5 млрд рублей, что позволит только около 18,1% от потребностей региона.

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