На развитие крымских автомобильных дорог могут потратить 144 миллиарда рублей

Правительством Крыма была утверждена Концепция развития сети автомобильных дорог республики на 2018-2024 годы, которая может обойтись в 144 миллиарда рублей. Об этом сообщает Крыминформ с ссылкой на Совмин Крыма.

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Концепция предполагает, что к 2024 году доля региональных автодорог полуострова протяжённостью 851 км, возрастёт с 22% до 80%. В свою очередь, долю автодорог межмуниципального значения планируют довести с 20% до 50% и долю местных автодорог к концу реализации программы с 18% до 30%.

«Реализация Концепции позволит увеличить долю протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и долю протяженности автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки», – говорится в документе.

Также предполагается, что некоторые части автодорог регионального и межмуниципального значения будут переведены в категорию федерального значения, а некоторая часть дорог местного значения перейдёт в категорию автодорог регионального и межмуниципального значения.

К 2021 году ожидают увеличение протяженности:

Федеральных дорог до 1256 км;

Региональных и межмуниципальных дорог до 6888 км;

Дорог местного значения до 6911 км.

Данные показатели указаны без учета прироста протяженности дорожной сети за счет строительства новых автодорог.

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Помимо всего, за время реализации данной концепции планируется отремонтировать 1 830 км автомобильных дорог и 10 813 кв. метров искусственных сооружений, провести капитальный ремонт на 2087 км автодорог и 86 710 кв. метров искусственных сооружений. Планируется реконструкция 196,6 км автодорог. Также планируются кадастровые и землеустроительные работы на 4 874,96 км и проектирование 2 489 км автомобильных дороги искусственных сооружений.

Властями на данный момент рассматриваются два сценария данной концепции: оптимистичный и консервативный. При первом сценарии объём инвестиций составит 144,158 млрд рублей, что позволит полностью достигнуть концепции, а при консервативном объём инвестиций составит лишь 27,5 млрд рублей, что позволит только около 18,1% от потребностей региона.

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