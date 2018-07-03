На ремонт дорог в Керчи выделено 116 000 000 рублей

Городу выделено 116 000 000 рублей на ремонт дорог. К работам уже приступили.

«Это первый этап ремонтных работ по керченским дорогам. Он затронет улицу Радищева, уже завершается ремонт Нижне-Садовой улицы в Мичурино, улица Собина, улица Марата, переулок Фруктовый, улица Курсантов уже выполнена, улица Николая Рыбакова в сторону Обелиска Славы и сама дорого до вершины Митридата. Также улица Скифская до Царского кургана и завершить улицу Айвазовского», — рассказал журналистам КерчьИНФО заместитель Главы Администрации Евгений АДАМЕНКО.

Улицу Марата отремонтируют от транспортного кольца и вверх до гаражей. В следующем году планируется продолжить работы в этом районе.

Известно, что по улице Айвазовского ремонт должен был завершиться еще в середине июня. Но задержки произошли в связи с работами ГУП «Крымтеплокомунэнерго». Необходимо было перенести сеть теплоснабжения. По проекту изначально не предусматривались работы по переносу инженерных сетей или их ремонту. Но это было необходимо.

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«Мы переходим от ремонта дороги к ремонту дорожной сети. То есть не просто восстановить асфальтовое покрытие, а сразу делать инженерные сети и тротуарные дорожки», — отметил Евгений Николаевич.

Кроме запланированного ремонта дорог городом будут производиться работы от компании АО «ВАД». Они отремонтируют дороги, по которым едет строительная техника и грузовики.

В 2018 году запланировали отремонтировать не менее 300 тыс кв м дорог.

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