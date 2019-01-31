На ремонт дорог в Керчи выделят 22 000 000 рублей: работы идут полным ходом

Работа по укладке асфальта и ямочному ремонту кипит на городских улицах, разработан дальнейший план реконструкции керченских дорог.

Плачевное состояние городских дорог – один из причинных факторов, участившихся в последнее время ДТП. Поэтому вчерашнее заседание комиссии безопасности дорожного движения началось с главного вопроса – ремонта керченских дорог. Об этом пишет глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей странице в «Facebook».

В этом году, по словам БОРОЗДИНА, на текущий ремонт дорог будет выделено 22 000 000 рублей из республиканского бюджета. На заседании составили примерный реестр улиц, на которые поступило больше всего жалоб – это и улица Клары Цеткин, и переулок Первомайский, и улица Гудованцева.

«В прошлом году была составлена смета по ремонту дороги, ведущей к городской больнице №1, с установлением парковочного кармана и выездом на улицу Комарова. Сейчас проект проходит экспертизу, но договоренность с Минтранспорта РК уже достигнута – средства на это будут выделены. Помимо этого, планируются проектно-изыскательные работы по ремонту дороги около городского кладбища», — отметил глава администрации.

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На сегодняшний день развернута большая работа по улице Айвазовского. Сложности по ремонту дороги на этом на участке связаны с грунтовыми водами, поэтому вместе с подрядной организацией на здесь работают сотрудники предприятия «Вода Крыма». Сейчас закончен первый этап по ремонту – дорога засыпана щебнем. По расчетам строителей полностью работы по укладке асфальта должны закончиться к началу марта.

«В городе приступили к ямочному ремонту. На днях эта работа велась на улицах Годыны и Самойленко, сейчас ремонт идет на Вокзальном шоссе. Далее планируется асфальтирование ям по улицам Еременко, Кирова, Шоссе Героев Сталинграда», — пишет БОРОЗДИН.

Глава администрации отмечает, что список первоочередных дорожных работ составлялся с учетом пожеланий и жалоб керчан, обращающихся со своими проблемами в Администрацию города.