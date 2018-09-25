На ремонт дорог в Крыму понадобилось 154 миллиарда рублей

Власти Крыма завершили подготовку стратегии развития автомобильных дорог в Республике, предусматривающую выделение 154 миллиардов рублей до 2024 года на ремонт дорожной сети. Об этом журналистам Риа Новости Крым сообщил заместитель председателя правительства Республики Крым Виталий НАХЛУПИН.

По его словам, решение об утверждении документа остается за президентом России.

Читайте: Дорога к Крымскому мосту готова: движение открыли в воскресенье

«По поручению главы Республики Крым отработана стратегия развития автомобильных дорог. Общая потребность до 2024 года составляет 154 миллиарда рублей. Данную стратегию мы защитили в Федеральном дорожном агентстве, Министерстве транспорта РФ. На сегодняшний день концепция полностью готова, требуется решение президента о том, что эта концепция будет претворена в жизнь».

НАХЛУПИН отметил, что в случае утверждения стратегии Крым будет получать ежегодно 20-25 миллиардов рублей на ремонт дорог.

«Благодаря освоению этих денег мы планируем привести в нормативное состояние наши региональные дороги на 50% и муниципальную сеть – на 35%», – добавил депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.