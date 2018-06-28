На Русскую Маму делают дорогу

По Керчью начался ремонт дороги в поселок Курортное.

В излюбленное керчанами и туристами место на берегу Азовского моря делают дорогу. Об этом сообщается в новостном паблике Керчи «Новости Керчь Крым Россия»:

«Всего по плану сделать 14,5 километров дороги четвертой категории от улицы Боровикова до садового кооператива «Космос». Завершить работы хотят в конце 2019 года».

Читайте: Когда демонтируют старые аттракционы с керченской набережной?

На строительной площадке работает около 50 единиц строительной техники. Известно, что это будет не просто ремонт дорожного полотна, а строительство дорожной сети с переносом коммуникаций. Снесут и старые застройки.

Фото: соцсети

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.