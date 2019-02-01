На сессии горсовета обсудили 28 важных вопросов для Керчи

Состоялась очередная 108 сессия Керченского горсовета, которую провел председатель горсовета Николай ГУСАКОВ. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

Повестка дня включала в себя 28 вопросов, касающихся жизнедеятельности города.

Председатели постоянных депутатских комиссий отчитались о проделанной в 2018 году работе, после чего депутаты приступили к обсуждению насущных вопросов, волнующих горожан.

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Так, в частности, на сессии был принят важный документ – Правила землепользования, благодаря которому права керчан могут быть реализованы в полном объеме.Также депутаты приняли порядок, по которому общежития могут переводиться в статус многоквартирных домов.

Были приняты решения и по многим другим вопросам, в том числе, продлены договоры безвозмездной аренды помещений и рассмотрены протесты прокуратуры.