На сессии горсовета обсудили 28 важных вопросов для Керчи

На сессии горсовета обсудили 28 важных вопросов для Керчи

Состоялась очередная 108 сессия Керченского горсовета, которую провел председатель горсовета Николай ГУСАКОВ. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

Повестка дня включала в себя 28 вопросов, касающихся жизнедеятельности города.

Председатели постоянных депутатских комиссий отчитались о проделанной в 2018 году работе, после чего депутаты приступили к обсуждению насущных вопросов, волнующих горожан.

Читайте: Новый современный рыбный корпус открыли в Керчи (ФОТО)

Так, в частности, на сессии был принят важный документ – Правила землепользования, благодаря которому права керчан могут быть реализованы в полном объеме.Также депутаты приняли порядок, по которому общежития могут переводиться в статус многоквартирных домов.

Были приняты решения и по многим другим вопросам, в том числе, продлены договоры безвозмездной аренды помещений и рассмотрены протесты прокуратуры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.