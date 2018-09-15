На севере Крыма продолжают принимать меры для ликвидации последствий аварии

Сотрудники завода «Крымский титан» продолжают принимать меры по недопущению повторения и нейтрализации последствий аварии на севере Крыма.

Завод «Крымский титан», который полностью остановил свою работу 9 сентября, перебрасывает всю воду, которая требовалась предприятию для производства, напрямую в кислотонакопитель. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал Риа Новости Крым генеральный директор завода «Крымский титан» Андрей АКУЛОВ.

«Вода, которую мы получаем для промышленного производства, вместе со стоками идет в кислотонакопитель. И этой водой он обычно пополняется. Сейчас, даже когда мы остановили производство, в кислотонакопитель ежедневно сбрасывается 50 тысяч кубов воды. Уже с момента остановки производства сброшено свыше 1 миллиона кубов воды».

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При этом генеральный директор подчеркнул, что в этом году было засушливое лето, поэтому уровень содержимого в кислотонакопителе упал. Однако это не самые низкие отметки в истории завода.

«И в те года, когда он был ниже, такого испарения не было. Сейчас ученые разбираются в причине, надеюсь, они нам скажут, что же здесь происходит», — отметил АКУЛОВ.

Напоминаем, что выброс сернистого ангидрида в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан». В настоящее время работа завода приостановлена.

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