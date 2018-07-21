На Северо-Крымском канале погибло двое мужчин

В минувшие сутки на Северо-Крымском канале произошло два ЧП с летальным исходом. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
В ведомстве заявили, что первый звонок в службу спасения поступил еще 13:55. Происшествие произошло в Советском районе. Местный житель нырнул в канал, но не смог выплыть на поверхность.
«По прибытию на место происшествия спасатели при помощи водолазного снаряжения извлекли на берег тело мужчины. К сожалению, во время падения в воду мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.
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Второе ЧП произошло в поселке Штормовое Сакского района через полтора часа. Местные жители обнаружили тело мужчины на берегу. Попытки оказать первую помощь успехом не увенчалась.
По данным фактам проводится проверка правоохранительными органами.