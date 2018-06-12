На съезде с Крымского моста произошла смертельная авария

На съезде с Крымского моста в направлении Новороссийска произошла смертельная авария. Об этом сообщает служба новостей «Новости Крыма».

Ссылаясь на информацию свидетеля происшествия, «Новости Крыма» пишут, что авария произошла на 136-м километре трассы «Керчь – Новороссийск».

Он предположил, что водитель автомобиля Peugeot 307 заснул за рулем и врезался в барьерное ограждение, в результате чего погиб.

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«Будьте внимательны за рулем!», – заключил свидетель ДТП.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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