На ШГС появились пешеходные дорожки

Субботним утром жителям района «Верхний Солнечный» не до сна. Шум строительной техники и отбойных молотков оповещает, что здесь продолжаются работы.

Проезжая мимо, нельзя не заметить большую компанию строителей и технику.

Как рассказали журналисту КерчьИНФО рабочие, вчера здесь заасфальтировали новые пешеходные дорожки, а сейчас работают над установкой ограждений для них.

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Помимо этого, здесь продолжаютя работы по подготовке к установке шумоизолирующих экранов.

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